Ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 94-летием в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Якушеву с 94-летием и вручил ей поздравительный адрес от президента России и подарок от главы муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня, 13 января, первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Михайловну Якушеву. Он вручил ей поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и подарок от главы округа Дениса Семенова.

Екатерина Якушева родилась в 1932 году в многодетной семье. В годы войны, будучи ребенком, помогала в тылу. После войны много лет работала поваром в детском саду «Малыш». В 26 лет вышла замуж, супруг участвовал в Венгерских событиях 1956 года и погиб от последствий ранения.

Ветеран воспитала двух дочерей, четверых внуков и двух правнуков. Сергей Балашов отметил, что жизненный путь Екатерины Михайловны — пример мужества и стойкости, пожелал ей здоровья и долгих лет жизни.

«Ваша история — настоящий урок мужества для всех нас», — подчеркнул Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.