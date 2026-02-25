Ветерана СВО из Раменского наградили областной медалью

Ветерану специальной военной операции Станиславу Николаеву из Раменского округа вручили медаль «За службу и отвагу во благо Московской области». Награждение прошло 23 февраля в специализированной пожарно-спасательной части в Реутове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Станислав Николаев до участия в специальной военной операции служил в МЧС России по Московской области помощником начальника караула пожарной части №42.

В зоне СВО он выполнял задачи в составе 7-й гвардейской дивизии 108-го десантно-штурмового полка батальона «Сокол», где был командиром отделения сбора и эвакуации раненых. За проявленные мужество и профессионализм награжден медалями «За спасение погибавших» и «За боевые отличия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.