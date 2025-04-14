Ветеран ВМФ из Егорьевска рассказал о годах службы

Ветеран ВМФ, подводник Георгий Кислов из Егорьевска провел на атомных подводных лодках 23 года. В своем возрасте он продолжает трудиться и приносить пользу обществу. О годах службы ветеран рассказал в беседе с 360 .

Главный пример — отец

Бойцы специальной операции регулярно получают помощь от егорьевских активистов — это заслуга как волонтеров, так и 83-летнего Георгия Кислова. Будучи председателем местного совета ветеранов, он организовывает работу в помощь фронту. Ветеран не смог остаться в стороне: у него за плечами военная история — как личная, так и всей его династии. Кислов родился в семье военных в 1942 году.

Отец Григория служил под началом маршала Рокоссовского, принимал участие в Сталинградской битве и взятии Кенигсберга и всегда был для сына ярким примером. С детства Кислов знал, что продолжит военную династию.

«Десятого ноября 1961 года я призвался в армию. Попал в Северодвинск в учебный отряд. Там девять месяцев учился на машиниста атомной подводной лодки», — сказал Георгий Кислов.

Более 20 лет на атомных подлодках

После демобилизации Кислов поступил в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Он служил помощником начальника политического отдела штаба и Управления Северного флота, замкомандира по политической части Краснознаменного Северного флота, участвовал в 13 боевых службах и совершил два длительных похода подо льдами Северного Ледовитого океана.

Кислов посвятил службе на атомных подлодках 23 года и на этом закончил военную карьеру. А затем вернулся в родной Егорьевск.

Помощь бойцам СВО

Георгий рассказал, что вместе с другими пенсионерами из Егорьевска помогает фронту. Также среди волонтеров — жены, мамы и бабушки ребят, которые находятся на СВО. Активисты плетут сети для военных.

«Начали мы плести сети в июне 2023 года. <…> Все сами делали: и каркасы, и все», — отметил Кислов.

Сейчас он продолжает заботиться о тех, кто нуждается в его поддержке: организует патриотический фестиваль в честь 80-летия Победы, готовит проект по реконструкции мемориального комплекса воинам — героям Егорьевска, рассказывает школьникам о подвигах своих земляков — героях Великой Отечественной войны, Афганистана и специальной военной операции.Помощь бойцам СВО

Георгий рассказал, что вместе с другими пенсионерами из Егорьевска помогает фронту. Также среди волонтеров — жены, мамы и бабушки ребят, которые находятся на СВО. Активисты плетут сети для военных.

«Начали мы плести сети в июне 2023 года. <…> Все сами делали: и каркасы, и все», — отметил Кислов.

Сейчас он продолжает заботиться о тех, кто нуждается в его поддержке: организует патриотический фестиваль в честь 80-летия Победы, готовит проект по реконструкции мемориального комплекса воинам — героям Егорьевска, рассказывает школьникам о подвигах своих земляков — героях Великой Отечественной войны, Афганистана и специальной военной операции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.