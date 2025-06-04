Ветеран Великой Отечественной войны из Шатуры отмечает вековой юбилей

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов, а также начальник Окружного управления социального развития № 9 Мария Четверткова и председатель совета ветеранов Сергей Фролов поздравили со столетием Марию Кошелеву. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Крепкого здоровья, жизнелюбия, не терять оптимизм и бодрость духа», — пожелал глава муниципального округа Шатура.

Мария Кошелева родилась в многодетной семье. На фронт попала в 1943 году. Во время войны работала связисткой. День Победы, 9 мая 1945 года, встретила в Польше. Затем помогала в госпитале, где и познакомилась со своим будущим мужем. В конце 40-х годов они вместе с супругом переехали в Шатурский район. В их семье родилось двое детей.

В день рождения Марии Кошелевой были переданы поздравительные адреса от президента РФ Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Женщина поблагодарила всех за оказанное внимание.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.