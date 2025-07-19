Ветеран Великой Отечественной войны из Серпухова отпраздновала 95-летний юбилей

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с председателем окружного совета депутатов Михаилом Шульгой поздравил труженицу тыла Екатерину Петровну Бойко с юбилеем — отмечает 95-летием. Алексей Владимирович познакомился с Екатериной Петровной в марте этого года, когда навещал женщину и передавал юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Екатерина Петровна родилась в Белгородской области. Прерванное войной детство помнит до сих пор. Несмотря на все испытания, через которые ей пришлось пройти еще совсем юной девочкой, она сохраняет бодрость духа и оптимизм. Её жизненная сила и стойкость служат примером для каждого.

Алексей Шимко передал поздравительный адрес и памятные подарки от Губернатора Московской области Андрея Воробьева и муниципалитета.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и тепла. Пусть каждый новый день приносит радость и светлые моменты!», — пожелал труженице тыла Алексей Владимирович.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.