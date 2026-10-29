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Главный конструктор завода в Чехове стал почетным арматуростроителем

Главный конструктор предприятия «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» Владимир Анатольевич Задойный стал лауреатом премии «Почетный арматуростроитель». Награждение состоялось на конференции INNOVALVE – 2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Главному конструктору предприятия «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» Владимиру Анатольевичу Задойному присвоили звание «Почетный арматуростроитель» и вручили первую награду премии.

Церемония прошла на научно-практической конференции «Конструкторские и технологические инновации в арматуростроении (INNOVALVE – 2026)». Мероприятие состоялось в рамках PCVEXPO 2026.

ЧЗЭМ является крупнейшим поставщиком трубопроводной арматуры высокого давления. Продукцию предприятия используют в атомной энергетике, нефтегазовой и химической промышленности. Владимир Задойный отвечает на заводе за качество продукции.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.