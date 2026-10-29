Призывники начали службу в пожарно-спасательной части в Домодедове

Первые два призывника военной части № 10091 приступили к начальной военной подготовке в пожарно-спасательной части № 135 в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Службу организовали в соответствии с приказом МЧС России от 18 сентября 2026 года № 758 об организации прохождения военной службы по призыву в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы.

На базе пожарно-спасательной части № 135 второго пожарно-спасательного отряда сформирована специализированная пожарная команда из 20 призывников. Первые два военнослужащих уже прибыли в подразделение. Остальных 18 ожидают 10 декабря 2026 года, после чего они также начнут подготовку.

Программа начальной военной подготовки включает общественно-государственную, строевую и физическую подготовку. Призывники изучают правила ношения военной формы, обязанности военнослужащего, устав Вооруженных сил Российской Федерации, военную присягу и порядок ее принятия.

Военнослужащие постоянно находятся на территории подразделения. Для них обеспечены бытовые условия и полноценное питание.

После начальной подготовки призывники примут военную присягу на базе Главного управления МЧС России по Московской области. Затем они пройдут стажировку в должности пожарного продолжительностью семь дежурных суток, чтобы применить полученные знания и навыки на практике.

Реализация приказа позволяет включить военнослужащих по призыву в структуру противопожарной службы и укрепить кадровый потенциал ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.