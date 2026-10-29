В Орехово-Зуеве благоустроят парк «1 Мая»

Благоустройство парка культуры и отдыха «1 Мая» в Орехово-Зуеве начнется в 2027 году. Здесь обновят дорожки, оборудуют зоны отдыха и детские площадки, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «1 Мая» расположен вдоль улиц Пролетарской и Красина. Его площадь превышает девять гектаров.

Проект предусматривает обновление пешеходных путей. Главный маршрут позволит удобно пересекать парк: его покроют асфальтом, а по краям уложат плитку. Второстепенные дорожки и стихийно протоптанные тропинки засыплют гравийным отсевом.

Тематические площадки получат плиточное и резиновое покрытие. Вокруг спортивной зоны проложат отдельную беговую трассу с резиновым покрытием. Также в парке установят фонари и малые архитектурные формы в едином стиле.

Для посетителей оборудуют площадку для выгула собак, тихие зоны отдыха и пространство с летней сценой. Для детей создадут две площадки: одну — для малышей до пяти лет, другую — для ребят постарше.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.