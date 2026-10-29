сегодня в 12:15

В Электрогорске пожарные провели учения на предприятии «Ультрадекор»

Добровольная пожарная команда предприятия «Ультрадекор» в Электрогорске и сотрудники МЧС провели совместную тренировку по тушению условного возгорания в цехе обработки древесины, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В учениях на территории производителя древесных плит и смежной продукции «Ультрадекор» участвовали добровольная пожарная команда предприятия и сотрудники отдельного поста пожарно-спасательной части №41 23-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Заместитель начальника Павлово-Посадского пожарно-спасательного гарнизона, младший лейтенант внутренней службы Даниил Колтунов проверил боеготовность добровольной команды. По итогам тренировки подразделение подтвердило готовность к выполнению задач по обеспечению пожарной безопасности.

Производство древесных плит связано с повышенной пожарной нагрузкой, поэтому предприятию необходима собственная оперативная пожарная служба. Команда оснащена пожарным автомобилем АЦ-7,0-40 на базе КАМАЗ-43118. Техника позволяет приступить к локализации возгорания до прибытия основных сил МЧС и минимизировать потенциальный ущерб.

Добровольцы также занимаются профилактикой: регулярно проверяют соблюдение норм пожарной безопасности в производственных цехах и обучают сотрудников действиям при нештатных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.