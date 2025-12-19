Ветеран Великой Отечественной войны из Можайского округа отметил 95-летие

Ветерана труда и жителя деревни Глядково Николая Степановича Одинцова поздравили с 95-летием представители администрации Можайского округа, местного Совета ветеранов и заведующий Порецким территориальным отделом Зарина Турдыева. В торжественной обстановке ему зачитали поздравления от Президента России, губернатора Московской области, главы округа и председателя Совета депутатов. Николай Одинцов получил письма, открытки и ценные подарки.

Зарина Турдыева отметила, что Николай Одинцов — почетный житель округа, пример жизнелюбия и стойкости, более 40 лет проработавший трактористом в совхозе «Порецкий» и имеющий многочисленные трудовые награды.

Николай Одинцов родился в деревне Вязы Смоленской области, где с семьей пережил фашистскую оккупацию. Его отец погиб в немецком лагере в 1945 году. В годы войны Николай работал пастухом в эвакуации, после войны семья переехала в Подмосковье. Всю жизнь он трудился механизатором, а сейчас ведет активный образ жизни, занимается огородом и читает книги.

Ветеран уверен, что современные российские солдаты одержат победу, и пожелал им возвращения домой живыми и с победой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.