Ветеран труда Цырен Дугарцыренов из Забайкалья отметил 104-летие

Ветеран труда Цырен Дугарцыренов, один из старейших жителей Забайкальского края, отметил 104-й день рождения, сообщает «Царьград» .

Цырен Дугарцыренов родился в урочище Индяжино между Толбагой и Зугмарой. О его дне рождения рассказала администрация Петровск-Забайкальского округа.

В годы войны он работал в тылу и обеспечивал нужды Советской армии. Затем освоил профессию кузнеца, трудился в колхозе, перевозил руду на «КрАЗе» и работал мастером-инструментальщиком.

Вместе с супругой Ниной Гунтуповной Дугарцыренов воспитал восьмерых детей. После выхода на пенсию он работал сторожем и кочегаром в детском саду и школе, а в начале 2000-х полностью завершил трудовую деятельность. Ветеран награжден юбилейными медалями Великой Отечественной войны, грамотами и благодарственными письмами.

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