сегодня в 14:47

Ветеран СВО встретился с курсантами в Одинцовском округе

В учебно-методическом центре «Авангард» в Одинцовском округе прошла встреча курсантов с ветераном специальной военной операции Анатолием Злобиным. Участник программы «Герои Подмосковья» и кавалер ордена Мужества поделился боевым опытом и пообщался с молодежью, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для Анатолия Злобина организовали экскурсию по центру военно-патриотического воспитания. Он ознакомился с инфраструктурой, условиями проживания курсантов и посетил учебные занятия. Особое внимание гость уделил практической подготовке, где теоретические знания закрепляются на практике.

Курсанты продемонстрировали навыки наложения жгута, работу на симуляторах вождения, выполнение виртуальных прыжков с парашютом и взаимодействие с робототехническими комплексами.

В ходе встречи ветеран рассказал о службе и дал советы по преодолению страха и сохранению стойкости в сложных ситуациях. Каждый участник смог задать вопрос и получить ответ.

Анатолий Злобин отметил высокий уровень организации учебного процесса. Курсанты поблагодарили гостя за встречу и подчеркнули, что такие беседы мотивируют их к дальнейшему обучению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.