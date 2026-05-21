Ветеран СВО трудоустроился на предприятие в Домодедово

В Домодедово ветеран специальной военной операции Владислав Нарватов устроился на работу в компанию «Импресс Флексиблз». Он занял должность оператора бобинарезальной машины при поддержке ассоциации ветеранов и администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он принят в ООО «Импресс Флексиблз» на должность оператора бобинарезальной машины. Предприятие входит в число крупнейших производителей гибкой упаковки в России и является одним из лидеров в категории упаковки с глубокой печатью. Компания выпускает рулонную упаковку и готовые пакеты, а также внедряет современные технологии.

Трудоустройство стало результатом совместной работы ассоциации ветеранов СВО, администрации округа и предприятий Домодедово, готовых принимать участников спецоперации и помогать им в профессиональной адаптации.

«Поддержка наших героев после возвращения домой — одно из важнейших направлений работы в округе. Очень важно, чтобы ребята могли реализовать себя в профессии, чувствовали уверенность и понимали, что они нужны и востребованы», — отметила Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.