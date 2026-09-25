Ветеран СВО провел урок мужества в Павлово-Посадском округе 24 сентября

Урок мужества в школе № 14 посвятили мерам безопасности в современных условиях. Евгений Кочергин с позывным «Михалыч» рассказал школьникам о важности дисциплины и последствиях ошибок. Он также говорил о боевом братстве и личной ответственности за безопасность.

Кочергин служил в отдельном морском инженерно-саперном батальоне Северного флота и инженерно-техническом центре по разминированию. Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и тремя медалями «За разминирование».

Встречу организовали руководитель ассоциации ветеранов СВО Павлово-Посадского округа Роман Фаленков и директор школы Ольга Каткова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.