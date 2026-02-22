Ветеран СВО Протченко: в «Героях Подмосковья» главное — коммуникация

Реализуемая в Подмосковье программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО освоить новые профессии и развить навыки, благодаря которым они смогут служить России, но уже в мирном ключе. Участник обучения, ветеран спецоперации Алексей Протченко сообщил РИАМО, что для успешного прохождения программы нужно быть коммуникабельным.

«Главное — коммуникация. Чтобы максимально погрузиться в программу обучения, нужно принимать активное участие в занятиях, общаться с другими участниками программы и со своим наставником», — отметил Протченко.

По словам ветерана СВО, если по ходу обучения будут возникать какие-либо вопросы и сложности, то найти вопросы и решить другие трудности можно будет через организаторов, обратившись к ним за помощью.

«Никто не остается один на один с гранитом науки — нужна лишь коммуникация», — добавил Протченко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.