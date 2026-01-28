Ветеран СВО из Реутова помогает другим и осваивает новую профессию

Ветеран СВО Владислав Панин из Реутова после возвращения с фронта занялся поддержкой других участников и обучается сварочному делу.

Владислав Панин, 57-летний житель Реутова, после службы на Бахмутском направлении в зоне СВО начал новую жизнь. Он поступил на курсы сварки в колледже «Энергия», несмотря на два высших образования и успешную карьеру в бизнесе. По словам Панина, освоение новой профессии стало для него шагом к самостоятельности и возможностью реализовать мечту о собственном доме.

После возвращения с фронта Панин столкнулся с трудностями адаптации, но нашел опору в помощи другим. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя Ассоциации ветеранов СВО города Реутова. Его работа связана с поддержкой вернувшихся бойцов: трудоустройством, юридической и бытовой помощью, а также поддержкой семей, особенно тяжелораненых.

Параллельно Панин развивает личные проекты — вернулся к дизайну и пошиву изделий из кожи, обучил этому сына и мечтает о собственной фазенде. Курсы сварки, организованные через Ассоциацию, стали для него не только практичным навыком, но и символом восстановления жизни после войны. История Владислава Панина показывает, что возвращение к мирной жизни требует усилий, но дает новые возможности для личного и общественного роста.

