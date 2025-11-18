Ветеран СВО из Раменского представляет Подмосковье на соревнованиях в Омске

Из Раменского на соревнования в Омске отправился ветеран СВО Сергей Белка, который представляет Московскую область. Там проходит Межрегиональный спортивный инклюзивный фестиваль, на который приехали ветераны СВО со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

«Мы — команда Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Мы приехали в Омск как команда губернатора и с честью будем представлять Подмосковье на Кубке Мужества. Нас 15 человек, и все мы настроены на победу», — отмечает Белка.

Ветеран добавляет, что в Омске участников соревнований встретили гостеприимно. Ветераны отмечают не только комфортное размещение и трехразовое питание, но и внимание со стороны организаторов мероприятия.

Ветеранам предстоит показать себя в таких дисциплинах, как настольный теннис, спортивное метание ножей, пауэрлифтинг, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт.

Кубок Мужества, проходящий в Омске, собрал порядка 100 человек. Кроме состязаний, для участников подготовили интересную досуговую программу, включающую в себя мастер-классы, например, от двукратного паралимпийского чемпиона по фехтованию на колясках Александра Кузюкова.

«Я рад представлять на этих соревнованиях Раменский муниципальный округ в частности и, разумеется, Московскую область. Благодарю за возможность участвовать в этих соревнованиях. И, конечно же, ставлю перед собой задачу показать отличные результаты, потому что хочу привезти в Раменское медаль и кубок», — подчеркивает Сергей Белка.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова отправилась в Омск вместе с командой.

«Для всей команды Ассоциации эти соревнования — важный этап. Все ребята готовились и, конечно, очень ждали этой поездки. Поддерживает парней также заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва России, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации и координатор проектов по спорту Игорь Старовойт», — сказала Наталья Нестерова.

Фестиваль пройдет в течение двух дней, 18–19 ноября, и станет важной площадкой для укрепления ветеранского сообщества и популяризации адаптивного спорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.