Ветеран СВО из Ленинского рассказал о достижениях на международном форуме

В рамках масштабного Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве прошло ток-шоу «Живые истории, реальные результаты. Как наставник меняет будущее». Участниками дискуссии стали ветеран специальной военной операции, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа, руководитель местной организации Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Белитский и его наставляемая, ученица 9 класса Видновской школы № 10 Татьяна Смагина, а также мама Татьяны. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Наставник — это человек, который всегда рядом: от любви к родине до обычных бытовых вопросов. Мы помогаем преодолевать препятствия. Для взрослого проблема ребенка может казаться незначительной, а для него — это целая жизнь. Мы не живем жизнь за них, а даем возможность пробовать, ошибаться и вместе искать новые пути», — приводятся в сообщении слова Дмитрия Белитского.

Сообщается, что в рамках ток-шоу они поделились историей своего знакомства и совместной работы, рассказали о совместных достижениях и ответили на вопросы экспертов из разных областей.

«Бывают моменты, когда не знаешь, как лучше поступить, и наставник приходит на помощь. Я могу спокойно написать, позвонить и спросить совета. Мой наставник действительно много раз мне помогал и продолжает помогать и поддерживать», — рассказала Татьяна Смагина.

Дмитрий Белитский будет готовить Татьяну к участию во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Начинающий наставник» в следующем году. Школьница планирует разработать и запустить в своей школе социальный проект по поддержке трудных подростков.

