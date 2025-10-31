Ветеран спецназа в Петербурге обучает детей патриотизму и выживанию

Ветеран спецназа Владимир Ермак, прошедший службу на Северном Кавказе и в специальной военной операции, уже 20 лет занимается с молодежью в Петербурге, обучая их патриотизму, физической подготовке и навыкам выживания, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Владимир Ермак родился на Камчатке в семье с военными традициями. После школы он поступил в Хабаровский край, а затем служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде. Его наставником был генерал-лейтенант Роман Кутузов, Герой России, погибший в 2022 году. После армии Ермак окончил техникум и институт, но выбрал военную карьеру.

В спецназе Ермак участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и прошел вторую чеченскую кампанию. Он выдержал испытания на краповый берет, отметив, что главное — стойкость и готовность поддерживать товарищей.

После службы Ермак переехал в Петербург, где основал военно-спортивный клуб «Пересвет». В 2022 году он добровольно отправился на специальную военную операцию вместе с инструкторами клуба, служил командиром разведывательно-штурмового подразделения.

Вернувшись, Ермак продолжил работу с молодежью. В 2024 году он запустил проект «ВоспитПросвет» для родителей, детей и педагогов. В клубе обучают не только военным навыкам, но и умению работать в команде, принимать решения и справляться с трудностями.

«Дети берут пример со взрослых, если видят искренность», — пояснил Ермак.

Он считает, что важно учить молодежь самостоятельности и выживанию, чтобы они могли справляться с жизненными испытаниями. У Ермака трое детей, которые самостоятельно выбрали свой путь.