Ветеран из Жуковского Мария Сердюк рассказала о военном пути

Жительница городского округа Жуковский, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Мария Анисимовна Сердюк, поделилась воспоминаниями о своем героическом пути. В свои 102 года она остается живым примером мужества и самоотверженности, сообщает 360.

Жительница городского округа Жуковский, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Мария Анисимовна Сердюк, поделилась воспоминаниями о своем героическом пути. В свои 102 года она остается живым примером мужества и самоотверженности.

22 июня 1941 года Мария, тогда еще 18-летняя девушка, собиралась на свидание в Подольск. Но планы перечеркнуло внезапное сообщение по радио о начале войны. Уже через несколько дней она записалась в медсестры Красного Креста, прошла курсы и была призвана в армию.

На фронте Мария Анисимовна спасала раненых прямо на поле боя, не раз рискуя собственной жизнью. Медсестра всегда была «дюймовочкой» — хрупкой и с маленьким ростом, но это не мешало ей таскать на себе бойцов.

Ее фронтовой путь пролегал через Воронеж, Украину, Польшу и завершился в Германии. День Победы Мария встретила на границе Чехословакии, а после взятия Берлина расписалась на стенах рейхстага — символе победы над фашизмом.

Сегодня Мария Сердюк — хранительница памяти о войне. Ее рассказы вдохновляют молодежь и напоминают о том, какой ценой досталась Великая Победа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.