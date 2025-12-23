Ветеран из Орехово-Зуевского округа отметила 100-летний юбилей

Жительница Орехово-Зуевского округа Елена Павловна Зубкова 23 декабря 2025 года отпраздновала 100-летие. Юбиляршу поздравили от имени президента России и губернатора Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Елена Павловна Зубкова родилась в селе Мочилы Серебряно-Прудского района Московской области. В 1931 году она поступила в среднюю школу, затем окончила медицинское училище.

Во время Великой Отечественной войны Елена Павловна работала медицинской сестрой в военном госпитале, помогая раненым бойцам. После войны, в 1948 году, она вышла замуж за Вячеслава Сергеевича Зубкова. В семье родились сын Вячеслав и дочь Ирина.

Свою трудовую деятельность Елена Павловна продолжила в санэпидемстанции города Дрезна, а затем более 30 лет работала медсестрой-воспитателем в яслях № 1 города Дрезна до выхода на пенсию.

Сейчас юбиляршу окружают заботой внуки и большая семья: три внука, две правнучки и один правнук. В день столетия ей пожелали здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

