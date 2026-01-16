Ветеран ДНПП Владимир Кротов отметил 100-летний юбилей в Долгопрудном

Владимир Михайлович Кротов, один из старейших жителей Долгопрудного, отметил 100-летие. В 1941 году, в возрасте 15 лет, он приехал из Икши в Долгопрудный и начал работать на машиностроительном заводе, ныне ДНПП. С тех пор его трудовая деятельность была связана с этим предприятием на протяжении 70 лет.

В годы войны Кротов вместе с другими подростками ремонтировал самолеты. Позже он окончил школу рабочей молодежи и заочный машиностроительный институт, занимался обслуживанием летательных аппаратов. За добросовестный труд награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и наградами зарубежных социалистических стран.

В настоящее время Владимир Михайлович активно участвует в жизни ветеранской организации ДНПП, ведет домашнее хозяйство, катается на велосипеде и пишет стихи. 15 января заведующая отделом территориальной политики управления делами администрации округа Ирина Невзорова поздравила ветерана с юбилеем и передала ему подарок от главы города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.