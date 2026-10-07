Ветеран Борис Шаров отметил 100-летие в Балашихе

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Владимирович Шаров отметил 100-летний юбилей в авиационной корпорации «Рубин» в Балашихе, где проработал более 30 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бориса Шарова поздравили на предприятии депутат Госдумы Сергей Юров, временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев и генеральный директор авиакорпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

«Долгие годы вы трудились на предприятии, и сегодня мы с радостью собрались здесь, чтобы отметить ваш праздник. Вы для нас — настоящий ориентир», — сказал Сергей Юров.

Шаров устроился на «Рубин» в 1955 году. В 1958–1964 годах он работал инженером-испытателем, затем 20 лет — конструктором в отделе взлетно-посадочных устройств. Он испытывал конструкции различных изделий, проектировал отдельные узлы и проводил динамические испытания амортизационных стоек шасси.

«Вы фактически стояли у истоков авиастроения, воспитали не одно поколение заводчан и героически прошли через Великую Отечественную войну», — сказал Сергей Лукичев.

Игорь Ряпин отметил вклад ветерана в развитие корпорации.

«Он воспитал не одно поколение сотрудников, привив им высокие стандарты работы», — сказал Игорь Ряпин.

Борис Шаров воевал на 3-м Белорусском фронте, участвовал в освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса и штурме Кенигсберга, где встретил Победу в мае 1945 года. Он награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и юбилейными наградами. В 2025 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Балашихи».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.