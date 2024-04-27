Ветер до 10 м/с и похолодание сменят мощные ливни в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале рассказал, что в Москве за 1,5 часа выпало 67% осадков от месячной нормы, но мощные ливни отступают, на смену им идет антициклон.

В Москве закончились мощные ливни, но в течение дня 27 апреля еще могут наблюдаться дожди. В воскресенье, 28 апреля, над столичным регионом будет властвовать антициклон, который приведет к повышению ночной температуры воздуха до отметок +4-7 градусов, а днем — +14-17 градусов.

В последние дни апреля будет потепление в том числе до рекордных отметок. Ночью 29 апреля воздух прогреется от +5 до +10, а днем от +18 до +21 градусов. Вторник, 30 апреля, станет самым теплым днем месяца. Столбик термометра поднимется местами до +24 градусов, что соответствует июльским климатическим нормам и приближается к рекорду 1969 года. В этот день было +24,7 градуса.

По данным синоптика Михаила Леуса, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, в Москве также будет северный ветер с порывами до 10 м/с.

Ранее Тишковец заявил, что в субботу в столичном регионе выпадет 30% осадков от месячной нормы. Ветер местами достигнет 15 м/с.