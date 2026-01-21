Весной упадет на Солнце: ученые открыли первую в 2026 году комету

Ученые Международного астрономического союза обнаружили первую в текущем году комету, которая получила название C/2026 A1 (MAPS). Четвертого апреля 2026 года данная комета упадет на Солнце, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрологии ИКИ РАН.

«Комета впервые наблюдалась 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS, что отражено в названии небесного тела», — говорится в сообщении.

В настоящее время C/2026 A1 находится на расстоянии около 200 млн км от Земли и около 300 млн км от Солнца. Предположительно, небесное тело является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад. Согласно рукописям Китая, Японии и Британии, комета раскололась на множество частей.

Ученые добавили, что 4 апреля комета C/2026 A1, образовавшаяся миллиарды лет назад, упадет на Солнце и закончит закончит свою жизнь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.