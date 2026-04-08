Весеннее обострение: кинолог объяснил, почему собака может игнорировать команды

Весной многие владельцы собак замечают, что их питомца как будто подменили: он становится неуправляемым, не реагирует на знакомые команды. Оказывается, такие изменения — довольно частая ситуация. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО назвал причины подобного весеннего обострения.

«Весной часто меняется гормональный фон собак, а окружающая среда становится настоящим информационным взрывом. Именно это, а не „вредность“ или глупость, в результате заставляет питомцев игнорировать даже самые знакомые команды», — объяснил Голубев.

Всему виной гормоны

Весна — время любви. У кобелей весной мозг может временно «отключаться». На первом месте для него оказывается поиск невесты. Самки тоже могут переживать кризис в поведении: во время течки характер часто меняется. А еще весной могут начаться гормональные качели, которые даже приводят к ложной щенности, особенно у нестерилизованных животных.

Весенняя перезагрузка сенсоров

Также очень важный фактор — резкое потепление, изменение окружающей среды. Снег сходит, обнажает землю. А это целый клад самых разных запахов. Зимой мир ароматов для собаки не столь разнообразен. Теперь же, выходя на улицу, питомца буквально накрывает волна запахов, все хочется исследовать. Из-за этого он может даже не реагировать на команды.

Увеличение светового дня

Зимой у очень многих пород активность снижается. Темнеет рано, что не способствует желанию долго гулять. Весной же, наоборот, так и тянет на улицу, особенно в теплую погоду. Питомец может начать сбрасывать накопившуюся за холодный сезон энергию, либо он просто рад хорошей погоде, а от того эмоции зашкаливают.

Результат десоциализации

Аналогично зимой контакты с чужими собаками могут снижаться. В итоге к весне питомец просто отвыкает от правильных манер, учится контактировать с окружающими заново. Даже если раньше собака была очень культурной, то теперь ее воспитание может оказаться под вопросом.

Как помочь собаке?

Прежде всего важно обеспечить достаточно физической и умственной нагрузки. Когда питомец устает, то сил на непослушание не остается.

Далее необходимо понять, что против некоторых инстинктов хозяин выступать не сможет. Например, питомцу действительно очень важно во время каждой прогулки все внимательно обнюхать на улице. Не нужно одергивать его, выберите безопасное место, где он сможет спокойно все изучить. Но избегайте опасных мест вроде мусорных баков.

Также очень важно вернуть ценность положительного подкрепления. Возможно, собака уже привыкла к определенному лакомству, и послушание в обмен на еду больше не кажется ей выгодным. Подберите новый вкусный вариант, который точно отвлечет внимание питомца.

Если с характером собаки происходит явно что-то не то, тогда нужно исключить возможные заболевания. Многие болезни могут сопровождаться беспокойством, агрессией. Важно не забывать проходить регулярный чек-ап, следить за календарем прививок и обработки от паразитов. Весна — коварное время, когда паразиты вступают в особую активность, заключил Голубев.

