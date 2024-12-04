Вещи от Безрукова, Собчак и Бурунова выставлены на новогодней распродаже

На новогодней распродаже «Авито», которая проходит со 2 по 22 декабря, доступны вещи от знаменитостей, среди которых Сергей Безруков, Ксения Собчак, Марианна Елисеева, Сергей Бурунов, Антоха МС, Сергей Сухов, Илья Куруч, Ольгя Карпуть, техноблогеры Wylsacom и BRIGMAN, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Пользователи смогут приобрести вещи со съемок, одежду из личного гардероба звезд, их предметы интерьера, электронику. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой.

Открывает серию звездных дропов журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она предлагает несколько элементов гардероба: костюмы от российского бренда I AM STUDIO по ценам от 8 до 48 тыс. рублей, синее платье YOU WANNA, в котором журналистка провела несколько собеседований, стоимостью 5,6 тыс. рублей и т. д.

Помимо этого, вырученные средства от продажи вещей актеров Сергея Безрукова и Сергея Бурунова будут направлены на благотворительные цели: в фонд Ильинской больницы и фонд помощи детям-сиротам «Измени одну жизнь».

Товары от Безрукова размещены в рамках коллаборации с онлайн-кинотеатром PREMIER. В его дроп войдут вещи из детективного сериала по мотивам реальной жизни легендарного адвоката XIX века Федора Плевако. Вместе с покупкой вещей из дропа, пользователи смогут получить автограф актера.

10 декабря на «Авито» можно будет купить уникальные вещи от Бурунова. В его профиле разместят легендарные авиационные куртки John Douglas, солнечные очки бренда Ray Ban, мотошлем с подписью актера, комплект книг, которые озвучивал артист и даже режиссерский именной стул.

Также с 5 декабря можно будет приобрести гаджеты популярного техноблогера Wylsacom. В его профиле можно будет найти самую первую версию Apple Watch с белым керамическим браслетом, личный геймпад для PS5, и даже ностальгическую вещь — его первый телефон с камерой.

Рэпер Антоха МС 11 декабря предложит на «Авито» свои гаджеты: камера GoPro, синтезатор, стабилизатор для телефона, который поможет в создании качественного видеоконтента, ретромагнитофон.

На платформе будут выставлены вещи и других знаменитостей.

Товары выставляются небольшой партией в один день. Все они будут доступны в личных аккаунтах звезд с возможностью приобретения через «Авито Доставку».