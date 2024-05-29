Вещание российского Первого канала в мультиплексе приостановили в Армении

Вещание российского Первого канала в мультиплексе Армении приостановили из-за накопившейся задолженности, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра высокотехнологичной промышленности республики Мхитара Айрапетяна.

«Первый канал не выполнил свои обязательства по договору, накопив задолженность за два с половиной месяца. Трансляция российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлена до полного погашения задолженности», — сообщил он в интервью агентству Арменпресс.

Через общественный мультиплекс в Армении транслируются российские Первый канал, «Культура» и «РТР-Планета».

В конце марта в стране заблокировали трансляцию авторских программ Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» из-за «фактов постоянных нарушений, зафиксированных в регионе».

Также армянские власти осенью прошлого года раскритиковали передачу Первого канала за «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания» в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики.