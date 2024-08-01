Вертолетный оператор пригрозил банкротством санитарной авиации «Ростеха»

АО «Русские вертолетные системы» (РВС) намерено подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА, входит в «Ростех»), сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса

В уведомлении говорится, что РВС является конкурсным кредитором НССА. По информации заявители, должник не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, поскольку они не исполнены им в течение трех месяцев с обозначенной даты.

Вертолетный оператор с августа 2023 года предпринимает попытки с помощью суда добиться выплаты долга от санитарной авиации. Ресь идет о заказанных службой и выполненных оператором авиационных работах. В апреле текущего года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал ему в иске, при этом апелляционная инстанция в июле признала требования законными. Суд обязал «Национальную службу санитарной авиации» выплатить около 240 млн рублей долга. В конце июля НССА подала кассационную жалобу на это решение.

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что «удивлены» намерению РВС банкротить НССА. В компании отметили, что «Национальная служба санитарной авиации» является финансово устойчивой организацией, у которой достаточно средств для расчетов с кредиторами, следовательно «ни о каком банкротстве не может идти речи».

Источника издания, близкий к «Ростеху» сообщил, что РВС имеет долг перед другой структурой госкорпорации, причем сумма задолженности превышает долг НССА. По словам еще одного источника, между сторонами была попытка договориться о зачете встречных требований, но «РВС предпочли судиться».