Вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги откроются после закрытия переправы

Вертолетные перевозки между Салехардом и Лабытнанги начнутся сразу после закрытия паромной переправы, сообщили в департаменте транспорта ЯНАО, передает « Север-Пресс ».

Вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги будут запущены сразу после прекращения работы паромной переправы. Первый утренний рейс отправится из Салехарда в 7:00, далее рейсы будут выполняться по расписанию. В течение дня планируется восемь рейсов в каждом направлении.

Стоимость билета для взрослого с картой «Морошка» составит 1 420 рублей, для детей — 710 рублей. За багаж свыше 20 кг взимается плата 14,2 рубля за килограмм.

После появления устойчивого ледового покрова на Оби перевозки продолжат суда на воздушной подушке «Нептун-23». Два судна будут курсировать с 6:45 до 23:00, в часы пик добавят третье. Стоимость проезда на судне — 170 рублей для взрослого, 85 рублей для ребенка, 17 рублей за 10 кг багажа. Билеты продаются в павильонах на берегах переправы.

Ожидается, что паромная переправа прекратит работу в ночь с 1 на 2 ноября, однако точная дата зависит от погодных условий и появления льда. Начальник отдела развития водного транспорта департамента Дмитрий Кузнецов пояснил, что движение остановят после появления плавучих льдов.

Актуальную информацию можно получить по телефонам диспетчерских служб и в Telegram-боте «Переправа ЛБТ–СХД». Сезон вертолетных перевозок между муниципалитетами ЯНАО стартовал 13 октября, когда были выполнены первые рейсы по новым маршрутам.