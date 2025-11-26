Вернуть госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в Подмосковье можно онлайн

На региональном портале госуслуг запустили новый сервис, благодаря которому подмосковные предприниматели могут оформить возврат госпошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод сервиса в электронный формат сделал процесс возврата госпошлины еще доступнее и быстрее. Теперь заявителям больше не придется лично собирать и подавать документы в ведомство. Все можно сделать онлайн — достаточно заполнить удобную электронную форму», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис «Возврат госпошлины за услугу «Выдача лицензий на розничную продажу алкоголя» доступен в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения». Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины установлены статьей 333.40 Налогового кодекса РФ.

Воспользоваться сервисом могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые либо не обращались ранее за данной услугой, либо переплатили госпошлину сверх необходимой суммы.

Для подачи заявки на региональном портале нужно будет авторизоваться через ЕСИА. Результат — решение и платежное поручение — поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступили в силу с 1 сентября.