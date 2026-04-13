«Вернитесь живыми»: рыбаки продолжают выходить на лед на Беловском водохранилище

Спасатели Беловской группы перешли на усиленный контроль акватории из-за таяния льда на Беловском водохранилище. Несмотря на предупреждения об опасности, рыбаки продолжают выходить на лед, сообщает vse42.ru .

С установлением положительных среднесуточных температур лед на Беловском водохранилище стремительно теряет прочность. В связи с этим спасатели усилили наблюдение за акваторией и проводят регулярные рейды.

Максимальная глубина водоема достигает 12 метров, средняя — 4,4 метра. Под тонким весенним льдом сохраняется реальная угроза для жизни.

Специалисты проводят замеры толщины льда, объясняют рыбакам возможные последствия и призывают их покинуть опасные участки. Однако многие продолжают сидеть с удочками и игнорируют предупреждения, несмотря на высокий риск провала под воду.

