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Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Шихман* на статус иноагента

Журналистка Ирина Шихман* попыталась обжаловать в Верховном суде России признание ее иностранным агентом, однако там отклонили ее заявление, сообщает РИА Новости .

«Шихман Ирине Юрьевне* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в пресс-службе суда.

Шихман* признали иноагентом в ноябре 2022 года. Она неоднократно пыталась обжаловать статус в судах.

Ранее Минюст включило в реестр иностранных агентов четверых новых людей. Среди них — литературовед, писатель и телеведущий Александр Архангельский*.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.