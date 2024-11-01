Писателя Архангельского* признали иноагентом
Фото - © Иван Абатуров. Собственная работа/Wikipedia.org
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов четверых новых людей. Среди них — литературовед, писатель и телеведущий Александр Архангельский*, следует из опубликованного списка на сайте ведомства.
Иноагентами также признаны Алексей Серегин*, Анна Зуева* и Александр Горбачев*.
25 октября в реестр иностранных агентов попал интернет-портал ASTRA*. Издание публиковало фейки о деятельности российской армии, распространяло публикации других иноагентов и выступало против СВО.
Также 25 октября иностранными агентами признали активиста Артема Медведева*, литературоведа Олега Лекманова*, блогера Антона Хардина* и политика Николая Кавказского*.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов