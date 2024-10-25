Минюст РФ включил в реестр иноагентов интернет-портал ASTRA

сегодня в 17:32

Интернет-портал ASTRA, а также четыре физических лица был включены в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста России.

По данным ведомства, интернет-портал ASTRA распространял фейки о ВС РФ и решениях российских властей. Кроме того, он выступал против СВО и распространял материалы иноагентов. Создатель канала проживает за рубежом.

Также Минюст внес в реестр иностранных агентов блогера Антона Хардина, литературоведа Олега Лекманова, политика Николая Кавказского и активиста Артема Медведева.

На сайте ведомства написано, что все они, за исключением Хардина, проживают за пределами РФ.

Ранее реестр иноагентов попал проект Ateo. Он также распространял фейки об армии России и решениях российских властей.