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Минюст включил в реестр иноагентов проект «Ateo» и пять физлиц

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В список попали проект «Ateo» и еще 5 физических лиц, сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, проект «Ateo» принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, фейков о ВС РФ и решениях российских властей. Кроме того, он распространял недостоверную информацию об избирательной системе РФ.

В список иноагентов также попали экономический обозреватель Максим Матвейченков, юрист и правозащитник Даниил Константинов, архангельский журналист и политик Сергей Илюхин, украинский врач Андрей Волна и бывший помощник Ильи Пономарева* Алексей Барановский.

Барановский, Волна, Константинов, а также создатели проекта «Ateo» проживают за пределами РФ.

*признан на территории РФ иноагентом.