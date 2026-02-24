Верховный суд посчитал незаконным лишение прав россиянки из-за не пришедшего СМС

Верховный суд России посчитал незаконным лишение прав водителя из-за того, что ей не пришло СМС-сообщение о судебном заседании. На нем рассматривался вопрос об изъятии удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на решение.

ВС РФ отменил решение Адлерского районного суда Сочи в Краснодарском крае от 21 ноября 2024 года. Также было аннулирование решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 3 марта 2025 года.

Их вынесли против Валентины Б. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»).

В материалах говорится, что правоохранители задержали Валентину Б. за вождение в нетрезвом виде. Затем суд первой инстанции отобрал у женщины водительское удостоверение на полтора года и выписал штраф в размере 30 тыс. рублей.

Женщина была не согласна с вердиктом. Она заявила, что не получила уведомление о судебном заседании, на котором рассматривали вопрос о лишении водительских прав.

Во время составления протокола об административном правонарушении девушка разрешила отправить ей информацию о судебном заседании по смс-сообщению. Она написала номер телефона.

Но работники Адлерского суда Сочи по случайности отправили сообщение на иной мобильный номер. Сама Валентина Б. уведомления не получила.

Судья Адлерского суда подумал, что водитель не пришла на заседание специально. Апелляционная и кассационная инстанции с этим согласились, но Верховный суд решение отменил. Дело пересмотрят.

