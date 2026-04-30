сегодня в 18:55

Верховный суд передал дело главы «Автодора» о хищении 18 млрд рублей в Москву

Верховный суд РФ передал в Москву уголовное дело главы строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина, обвиняемого в хищении чужого имущества организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств, сообщается на сайте ведомства.

Согласно материалам дела, Шайдуллин в сговоре с субподрядчиком организовал хищение бюджетных средств на сумму более 18 млрд рублей при строительстве участка федеральной трассы М-12.

Адвокат Шайдуллина обратился в Верховный суд с просьбой перенести рассмотрение уголовного дела из Татарстана в Московский регион, где находятся потерпевшая организация и большая часть свидетелей по делу.

Верховный суд РФ передал уголовное дело Шайдуллина для рассмотрения в Бутырский районный суд Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.