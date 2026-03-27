Верховный суд может признать «Мемориал»* экстремистской организацией

Общество
Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

Верховный суд России, как суд первой инстанции, рассмотрит вопрос о признании Международного общественного движения «Мемориал»* экстремистской организации. Если примут положительное решение, его работу в РФ запретят, сообщается на сайте ВС РФ.

Иск подали сотрудники Минюста России.

Дело приняли к производству и передали судье. Заседание пройдет 9 апреля.

Судопроизводство — административное. «Мемориал»* признали нежелательной организацией 9 февраля.

*«Мемориал» под разными названиями признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.                       