Верховный суд может признать «Мемориал»* экстремистской организацией
Верховный суд России, как суд первой инстанции, рассмотрит вопрос о признании Международного общественного движения «Мемориал»* экстремистской организации. Если примут положительное решение, его работу в РФ запретят, сообщается на сайте ВС РФ.
Иск подали сотрудники Минюста России.
Дело приняли к производству и передали судье. Заседание пройдет 9 апреля.
Судопроизводство — административное. «Мемориал»* признали нежелательной организацией 9 февраля.
*«Мемориал» под разными названиями признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией.
