Верховая езда доступна для пожилых людей Дмитрова

В Дмитрове граждане старшего возраста, посещающие отделение социальной реабилитации имеют возможность заниматься иппотерапией, где могут научиться верховой езде и провести время с лошадьми. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В конно-спортивном клубе «Буденновец» доступны занятия по конному спорту для подопечных Социального центра «Дмитровский».

«На занятиях люди старшего поколения учатся не только общаться с лошадью, но и правильно ухаживать за ней, надевать амуницию, чистить и просто приятно проводить время. Если нет медицинских противопоказаний, то через две-три тренировки можно начинать обучаться верховой езде. Занятия помогают пожилым людям переключить внимание, улучшают эмоциональный фон и поднимают настроение. Приятные впечатления снижают стресс и появляются силы на реабилитацию», — рассказывает тренер клуба Александра Стрельцова.

Занятия проходят под постоянным присмотром тренера, который перед каждым уроком проводит инструктаж по технике безопасности и обращению с животными.

Сами участники отмечают, что получают от общения с лошадьми положительные эмоции, заряд энергии. У многих представителей старшего поколения, участников конного клуба, исполнилась давняя мечта — теперь они ездят верхом.

«При общении с животным я получаю непередаваемые эмоции, раскрывающие душу. Я сел на лошадь в 85 лет, и для меня это один из незабываемых моментов! Также на занятиях нас знакомят с историей конного спорта, породами и видами лошадей и способами верховой езды. После занятий улучшается психологическое состояние — повышается настроение и проходит тревога», — поделился впечатлениями Владимир Алексеевич Куликов.

Общение с лошадьми людей любого возраста позволяет получить настоящее эстетическое удовольствие. Общаясь с красивым животным, они забывают свои невзгоды и хвори, а в памяти остаются яркие, счастливые моменты и фотографии.

