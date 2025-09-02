Веревки на шее: археологи нашли в храме Перу пугающее древнее захоронение

Археологи обнаружили в храме Пуэмапе в Перу захоронение десятка людей с веревками на шее и проломленными черепами, которым около 2,3 тыс. лет, сообщает aif.ru .

Во время раскопок в храме археологи нашли останки примерно десяти человек. Все тела были уложены лицом вниз, что необычно для захоронений в истории Анд. На шее и руках погибших были веревки, а черепа оказались проломлены.

Профессор археологии Национального университета Сан-Маркос Генри Танталеан пояснил, что людей, вероятно, убили во время жертвоприношения. Сейчас останки направлены на анализ ДНК, чтобы установить, были ли погибшие местными жителями или пришли из соседней долины.

Рядом с телами археологи также обнаружили керамические изделия и останки животных. Эти находки отправлены на экспертизу для дальнейшего изучения.