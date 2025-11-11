Вербовщик обещал летчику ВКС РФ выпить пива в Мюнхене после похищения МиГ-31

Работник разведки Украины обещал летчику ВКС РФ, которого планировал завербовать для своих планов по угону самолета МиГ-31, после организации операции выпить пива в Мюнхене. Он отметил, что это не первое подобное мероприятие, которое он проводит, сообщает РИА Новости со ссылкой на выложенные пресс-службой ФСБ скрины переписки.

«Все пройдет как по маслу, еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю», — отметил вербовщик.

Он также обещал пилоту организовать переезд для родителей в «комфортное государство с хорошей медициной».

Ранее сообщалось, что украинская разведка под кураторством британцев пыталось завербовать российского пилота. Ему предлагали за три млн долларов перегнать МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» за границу.

От пилота требовали убить своего командира. Затем ему нужно было полететь на самолете к Одессе и к крупнейшему аэродрому НАТО в Восточной Европе в румынской Констанце. Там средства ПВО должны были сбить МиГ-31 и спровоцировать провокацию.

