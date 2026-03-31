С ветками вербы из леса люди могут принести в квартиру насекомых и клещей, сообщила РИАМО аллерголог-иммунолог, педиатр сети клиник «Персона» и «Прозрение» Теона Гведашвили.

«Теоретически на ветках, особенно если их нарвали в лесу или у дороги, могут быть какие-то насекомые, клещи или их яйца. Проверять каждую веточку под микроскопом дома нереально. Поэтому действуем по-простому, но эффективно», — сказала Гведашвили.

Она отметила, что первое — визуальный осмотр. Если ветка чистая, без видимой живности, паутины, наростов — это уже хорошо. Но самый надежный и бесплатный способ — промыть ветки.

«Лучше всего положить их в воду (холодную или чуть теплую) минут на 10–15. За это время все, кто мог там случайно оказаться, либо всплывут, либо отпадут сами. Вода смоет и пыль, и потенциальных непрошеных гостей. После этого ветку можно обсушить и ставить в вазу», — добавила врач.

По ее словам, для вербы в квартире идеальное место — кухня, прихожая или застекленный балкон.

«Подальше от спальни, подальше от мест постоянного присутствия. Тогда и контакт с возможными аллергенами снизите, и от случайных „путешественников“ подстрахуетесь», — заключила собеседница.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — один из переходящих двунадесятых праздников христианской церкви, дата зависит от времени Пасхи и приходится на воскресенье за неделю до нее (5 апреля). Верующие приходят в церковь с ветками ивовых растений — вербы, ивы, ветлы, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

