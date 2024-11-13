Веранды кафе и ресторанов продолжат работу в Москве зимой

Согласно постановлению Сергея Собянина, владельцы летних веранд в московских кафе и ресторанах смогут оставлять конструкции после окончания сезона. Их можно будет использовать на протяжении всего года, сообщается на сайте мэра Москвы.

Владельцы должны будут обеспечивать безопасность веранд, очищать их от снега и наледи, а также убирать прилегающую территорию. Также конструкции не должны будут мешать уборочной технике. Если эти требования не будут соблюдены, то веранды демонтируют.

Возможность сохранить веранды зимой снизит финансовую нагрузку на владельцев кафе и ресторанов. Таким образом, им не придется дополнительно тратиться на осенний демонтаж и весенний монтаж.

Подобная мера поддержки впервые была реализована в зимний период 2022/2023 года. Однако тогда эксплуатировать сооружения было нельзя. Также меру вводили в зимнем сезоне 2023/2024 года.

Этой зимой верандами можно будет пользоваться, если там будут созданы комфортные условия для посетителей.