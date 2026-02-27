Векторы развития образования обсудили на выездном совещании Общественной палаты

25 февраля в шатурской школе № 2 прошло выездное совещание Общественной палаты м. о. Шатура. Участники встречи во главе с председателем Общественной палаты Татьяной Дуровой убедились, как изменилось пространство после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В обновленном здании просторные холлы и светлые классы с мотивационными надписями создают атмосферу успеха. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения и современная система радиооповещения. На этажах появились современные питьевые фонтанчики. Спортзал полностью преобразился: новое освещение, стены и потолок защищены специальными сетками, а окна закрываются автоматически. Обеденный зал расширили до 120 посадочных мест. Пищеблок полного цикла оснащен новым оборудованием. Особая гордость школы — центр «Точка роста» естественно-научной и технической направленности с современными лаборантскими. В школе работает тир, который при необходимости может быть использован как пункт временного размещения.

О ключевых векторах развития системы образования округа рассказала и. о. начальника управления образования Наталья Веселова. Она отметила, что сегодня существует большой государственный запрос на инженерные специальности, и школы делают акцент на изучение естественных и точных наук. Школьники округа активно участвуют в школьных олимпиадах, и за последние два года число призеров и победителей существенно выросло.

Все школы округа стали участниками проекта «Математические классы Подмосковья». Промежуточные итоговые работы показали хорошие результаты углубленного изучения предмета. 10 школ округа заключили партнерское соглашение с технопарком «Исток» МИРЭА, которое позволит проводить регулярные выездные занятия с использованием высокотехнологичного оборудования технопарка, участвовать в проектной деятельности и готовить шатурских школьников к олимпиадам и чемпионатам. Сегодня около 280 школьников участвуют в краткосрочных образовательных программах по радиоэлектронике, химии и IT-технологиям.

Наталья Веселова уделила особое внимание предпрофессиональному обучению. Сегодня в наших школах созданы профильные классы: медицинский и психолого-педагогический в шатурской школе № 2; IT-классы в шатурской школе № 4 и кривандинской школе; инженерный в шатурском лицее; агроклассы в пышлицкой школе и коробовском лицее; предпринимательские в лицеях Шатуры и Рошаля, рошальской школе № 6 и шатурской № 2. Для обеспечения качества обучения заключены договоры о сотрудничестве с ведущими вузами и предприятиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.