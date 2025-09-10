Ведущие педагоги Подмосковья поделились опытом преподавания на конференции в Химках

В Химках на базе школы «Форум» провели педагогическую конференцию «Школа молодого учителя». Лучшие педагоги Московской области рассказали молодым специалистам, как справиться с нагрузками и найти общий язык с учениками и коллегами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками стали призеры престижного конкурса «Учитель года», победители различных региональных и всероссийских профессиональных соревнований. Среди них заслуженный учитель России Ольга Шкунова. В профессии педагог уже 44 года.

«Чтобы урок получился результативным, нужно относиться к нему, как к ребенку, которого мы рождаем и сопровождаем всю жизнь. И относиться к уроку, как к жизни, которую мы проживаем. Из этого складывается вся дальнейшая судьба», — поделилась Ольга Шкунова.

Погрузил с головой в свои лекции по географии и победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Павел Красновид. Для молодых коллег педагог подготовил авторский мастер-класс «У России нет границ. У России есть только горизонты».

«Безусловно любой успех складывается из учения у мастеров. И благодаря тому, что есть возможность прикоснуться к этому мастерству», — подчеркнул начальник управления по образованию администрации Химок Юрий Кандалов.

Живые дискуссии, профессиональный юмор, интерактивные сессии и многое другое было включено в программу каждого лектора. Все было направлено на то, чтобы передать молодым специалистам истинный дух преподавательского мастерства.

Молодые педагоги получили уникальную возможность научиться новым методикам и подходам, а также обменяться опытом с опытными коллегами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.