Ведущая программы «Соловьев Live» Юлия Витязева опровергла слухи о своем увольнении, заявив, что ей ничего не известно об этом, сообщает NEWS.ru .

Она порекомендовала обратиться к блогеру Юрию Подоляке, который, по ее словам, мог бы предоставить больше информации. Витязева подчеркнула, что не делала никаких заявлений о Курской области, которые бы противоречили официальной позиции российских властей.

Телеведущая объяснила, что в эфире обсуждала ожидания ВСУ относительно реакции России на их действия в Курской области. По ее мнению, Киев надеялся на переброску российских резервов, чтобы вернуть утраченные территории на Донбассе, но этого не произошло.

«К сожалению, очень многие люди, не задавшись вопросом, что же я имела в виду, пошли на поводу у информационных ломов, и в итоге получилось то, что получилось. Получился грандиозный на самом деле скандал, за которым наблюдать очень смешно», — заключила Витязева.