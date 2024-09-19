Ведомственные награды вручили двум ступинцам за выполнение задач Минобороны РФ

Руководитель муниципалитета вручил ступинцам ведомственные награды.

«Поздравляю с высокими наградами. Мы гордимся нашими героями, участниками специальной военной операции и ребятами, которые проходят срочную службу в войсках Вооруженных сил России. Отдельная благодарность мамам и женам, которые поддерживают своих мужчин. Желаю здоровья, реализации всех намеченных планов и успехов», — отметил Сергей Мужальских.

Глава округа вручил медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» Сергею Гайденрайх и Денису Маринину, а также благодарственное письмо за проявленное личное мужество, активную гражданскую позицию, пример патриотизма и беззаветного служения Родине.

«Срочную службу проходил в Феодосии Крымского полуострова. Выполняли задачи по охране побережья. Ежедневно занимались военной подготовкой, стрельбой. Приятно, что государство уделяет внимание таким простым парням. Про нас помнят, это очень ценно», — подчеркнул Сергей Гайденрайх.

Данная награда отмечает заслуги в формировании и реализации государственной политики в области международного военного сотрудничества и оказании содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.