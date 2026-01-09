Ведется восстановление электроснабжения Белгородской области после атаки ВСУ
Фото - © Медиасток.рф
Специалисты «Россетей» ночью приступили к восстановлению электроснабжения потребителей Белгородской области после ракетного удара ВСУ, сообщает пресс-служба компании.
Речь идет про обесточенные дома в результате ракетного удара ВСУ по объектам инфраструктуры в ночь на пятницу.
Сразу после атаки противника энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Потребителей подключают поэтапно по резервным схемам. Некоторым жителям уже возобновили подачу света.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за ночного удара противника в регионе без электричества остались 556 тыс. человек.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.