Ведется восстановление электроснабжения Белгородской области после атаки ВСУ

сегодня в 09:12

Специалисты «Россетей» ночью приступили к восстановлению электроснабжения потребителей Белгородской области после ракетного удара ВСУ, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет про обесточенные дома в результате ракетного удара ВСУ по объектам инфраструктуры в ночь на пятницу.

Сразу после атаки противника энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Потребителей подключают поэтапно по резервным схемам. Некоторым жителям уже возобновили подачу света.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за ночного удара противника в регионе без электричества остались 556 тыс. человек.

