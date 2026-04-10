«Вечерняя Москва» проведет третий сезон проекта «Первые в медиа»

В 2026 году более 4 тысяч ребят расширят свои знания о медиапрофессиях благодаря третьему сезону профориентационного проекта «Первые в медиа. Я — страна!». Его проведет ведущий столичный медиахолдинг «Вечерняя Москва» , который выиграл грант российского движения детей и молодежи «Движение Первых» по направлению «Медиа и коммуникации».

Проект рассчитан на подростков, которые интересуются карьерой в медиасфере. В нем могут принять участие школьники 6-11 классов, учащиеся колледжей и лицеев, студенты вузов из разных регионов России.

В рамках проекта ребята смогут развить навыки работы с нейросетями, которые стали неотъемлемым инструментом современной медиасферы. Для участников подготовили целевую обучающую программу.

Она включает восемь мастер-классов, телемост, профессиональные экскурсии, а также создание медиапортретов родных городов в рамках объявленного президентом Года единства народов России. Ребята встретятся с медиаэкспертами и посетят редакции различных изданий.

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» уделяет работе с молодежью приоритетное внимание. Он более 12 лет занимается спецпроектом «Пресса в образовании», который охватывает свыше 600 школ Москвы. Регулярно в «Вечерней Москве» проводятся экскурсии и мастер-классы для столичных школьников.

В 2023 году медиахолдинг «Вечерняя Москва» и Движение Первых заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе они воплотили в жизнь ряд важных информационных проектов, в том числе обучающие проекты для школьников «Первые в медиа» и «Первые в медиа. Победа!», которые полюбились ребятам со всей страны.

«Движение Первых»

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина. Деятельность «Движения Первых» направлена на создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга. Она включает в себя 12 направлений работы.

Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

